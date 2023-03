Una prova di forza e sfida a Kherson. Il presidente ucraino Volodomir Zelensky si è recato in visita nella città riconquistata, terza tappa in un viaggio di due giorni nelle zone che hanno dovuto affrontare maggiormente i contraccolpi dell’invasione russa.

Dopo essere stato a Kharkiv e nella regione di Donetsk mercoledì, Zelensky ha voluto ispezionare i lavori di ricostruzione degli edifici distrutti a Kherson, città nel sud dell’Ucraina che le forze di Kiev sono riuscite parzialmente a liberare a novembre dalle truppe di Mosca. "Ripristineremo tutto, ricostruiremo tutto", ha scritto su Telegram il presidente ucraino.

Il villaggio di Posad-Pokrovske, dove molte case e infrastrutture sociali sono state danneggiate a causa dell'aggressione su vasta scala della Russia - afferma Zelensky -. Attualmente qui è in corso il ripristino dell'elettricità e dell'approvvigionamento idrico, la clinica medica è in fase di ricostruzione e le persone stanno tornando".

“Cercheremo di ricostruire prima dell’inverno. La nostra priorità è l’elettricità. L’acqua potabile sarà fornita secondo il programma. Ora inizieranno a lavorare sul piano. Penso che tutto andrà bene”, ha dichiarato Zelensky. La presidenza ucraina riferisce che “il presidente è stato informato che i residenti stanno gradualmente tornando nel villaggio e che il ripristino dell’elettricità e dell’approvvigionamento idrico è in corso, nonché che il dispensario è in fase di ricostruzione”.

Il leader ucraino ha quindi sottolineato di aver "parlato con i residenti locali dei problemi e delle esigenze attuali" e assicura che tutto verrà ricostruito: "Proprio come in ogni città e villaggio che ha sofferto a causa degli invasori".

Intanto il conflitto nelle ultime settimane si è intensificato lungo la linea del fronte, lasciando sul campo diverse vittime da entrambe le parti. Al momento fonti locali riferiscono di un grande sforzo in atto per evacuare i feriti ucraini, un’operazione che vede impegnati gruppi di paramedici volontari che svolgono un ruolo importante.

Gli autobus sono stati trasformati in ambulanze, come racconta anche Kateryna Seliverstova, una volontaria: "Stiamo effettuando tutte le evacuazioni secondo le varie necessità. Si svolgono due o tre volte al giorno. Riceviamo le chiamate e ci dicono quando, dove e quante persone dobbiamo portare. Questo progetto è davvero importante, perché aiuta a risparmiare risorse. Possiamo trasportare anche sei feriti in condizioni gravi o moderate. Se prendiamo la normale ambulanza governativa, possono trasportare solo una persona sdraiata".

Con i combattimenti che probabilmente si intensificheranno nei prossimi mesi, le operazioni di soccorso medico come questa potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte per molti ucraini feriti.

Le mosse di Mosca

La Russia negli ultimi giorni ha intensificato i bombardamenti. Nella città di Chasiv Yar, vicino a Bakhmut, le esplosioni ora sono quasi continue. Sul fronte opposto, l'Ucraina è "ben posizionata" per lanciare controffensive in settori critici dell'attuale linea del fronte, afferma l'Istituto statunitense per gli studi sulla guerra.

Secondo il gruppo statunitense le offensive russe in corso lungo la linea Svatove-Kreminna, intorno a Bakhmut e lungo le linee del fronte Avdiivka-Donetsk City e Vuhledar non sono riuscite a ottenere ulteriori guadagni tattici nel 2023. L'Istituto crede che sia altamente improbabile che la Russia riesca a ottenere risultati migliori questo anno aggiungendo altri soldati ai già 300mila presenti sul territorio.

Il ritmo delle operazioni offensive russe è rallentato nelle ultime settimane, suggerendo che l'offensiva russa di primavera nel Donbass potrebbe essere vicina al culmine.

In questa fase lontano dalle apparizioni militari e politiche, Zelensky è stato filmato mentre posa per un selfie con i soldati in una stazione di servizio: prima era stato al fronte per distribuire medaglie alle truppe impegnate nella difesa della zona orientale. Nel frattempo, la Croce Rossa ha consegnato aiuti nelle aree vicine al fronte, dove si trovano ancora centinaia di civili. Anche il Fondo monetario internazionale ha approvato un pacchetto di aiuti, di 15,6 miliardi di dollari, in favore dell'Ucraina: il prestito è il primo concesso da Washington a un Paese in guerra.