In che modo l'Unione europea sta sostenendo l'Ucraina?

È passato poco più di un anno dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Da allora sono stati uccisi almeno 8.000 civili, gli sfollati sono milioni. Miliardi di infrastrutture sono state distrutte. Ma l'Ucraina resiste. La Banca Mondiale ha stimato in circa 320 miliardi di euro il costo della ripresa e della ricostruzione per l'Ucraina. L'impatto della guerra è ancora difficile da comprendere, visto che il conflitto è ancora in corso, ma il Paese non si è fermato.

L'anno scorso l'Ucraina ha subito la più forte contrazione economica in oltre 30 anni, con un calo del pil del 30,4%. La guerra ha mobilitato i lavoratori, bloccato le industrie e i servizi e ha avuto un forte impatto sulle esportazioni agricole ucraine, da cui dipende in gran parte l'economia del Paese. Ma secondo Olena Bilan, analista di Dragon Capital, società ucraina di gestione degli investimenti, l'economia ha mostrato una sorprendente capacità di recupero.

"Nelle prime settimane di guerra, metà dell'economia non funzionava - dice Bilan -. In seguito, però, abbiamo assistito a una rapida ripresa dell'attività economica. È durata fino a ottobre, quando la Russia ha iniziato il suo attacco terroristico alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Ma allo stesso tempo, le imprese e le persone si sono adattate a queste nuove sfide, alla carenza di elettricità. Vediamo aziende che acquistano generatori, accumulatori, collegamenti satellitari. Piccole imprese che lavorano nonostante l'assenza di elettricità centralizzata".

Stando a Bilan, oltre a vincere la guerra la principale priorità a breve termine dell'Ucraina è il ripristino della rete energetica, dato che i missili russi hanno danneggiato almeno il 40% delle strutture energetiche del Paese. Nel lungo periodo, la riforma del Paese sarà essenziale per attrarre investitori e rilanciare l'economia.

"L'Ucraina ha davvero bisogno di fare ulteriori passi avanti sulla strada delle riforme - dice Bilan -. Questo non porterà a un risultato immediato. Ma le autorità ucraine devono dimostrare di avere davvero voglia e volontà di ridurre la corruzione".

Per sostenere le esigenze finanziarie dell'Ucraina, l'Unione europea si è impegnata a prestare 18 miliardi di euro solo nel 2023, a condizioni favorevoli. I fondi saranno erogati in più tranche e saranno vincolati al rispetto delle condizioni stabilite dal Memorandum d'intesa tra Bruxelles e Kiev. Tra le condizioni incluse ci sono la riforma dello Stato di diritto, la deregolamentazione economica e la lotta alla corruzione. Secondo il vice primo ministro ucraino, questo pacchetto è un gradito sollievo.

"Fornisce una granzia ai cittadini ucraini - dice Stefanishyna -. Saremo in grado di garantire la nostra funzione sociale come governo. Non si tratta solo di una somma significativa per l'Ucraina, ma del più grande pacchetto mai concordato a questo livello. Sono quindi sicuro che nessuno dei 27 Stati membri dell'Unione dirà di sì o darà il via libera a questo pacchetto senza avere chiarezza sull'allocazione delle risorse, sulle necessità e sul luogo in cui verranno erogate".

I beni confiscati ai russi per ricostruire l'Ucraina?

Le autorità ucraine prevedono un ritorno alla crescita nel 2023. Ma questo dipenderà in ultima analisi dall'evoluzione della guerra e dal continuo sostegno dei partner dell'Ucraina, come l'Unione europea, che dall'inizio del conflitto ha già stanziato 50 miliardi di euro per aiutare Kiev.Per saperne di più su questo tema e sulle relazioni commerciali tra l'Ucraina e l'Ue, abbiamo intervistato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione.

L'Unione europea ha deciso di concedere all'Ucraina un prestito di 18 miliardi di euro per il 2023. Può dirci qualcosa di più?

Questo programma serve a soddisfare il fabbisogno finanziario di base del governo ucraino, in pratica a coprire il deficit di finanziamento che l'Ucraina sta affrontando. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il deficit di finanziamento si aggira tra i 38 e i 39 miliardi di dollari. Il nostro programma da 18 miliardi di euro ne copre una parte sostanziale. Altri donatori internazionali, come gli Stati Uniti e altri Paesi del G7, e istituzioni finanziarie internazionali come FMI e Banca Mondiale, dovrebbero fornire la parte restante.

Passiamo ora al commercio. Sappiamo che dal 2017 esiste un accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina. Cosa è cambiato dall'inizio della guerra?

Dall'inizio della guerra, abbiamo accettato di liberalizzare unilateralmente e completamente l'accesso ai mercati dell'Unione. Quindi i beni e i servizi ucraini possono entrare nell'Ue senza dazi o quote. Si tratta di una decisione unilaterale che abbiamo preso nel giugno dello scorso anno e che è durata fino al giugno di quest'anno. Attualmente stiamo lavorando per prolungare queste misure unilaterali.

Naturalmente il Paese è ancora in guerra, quindi è impossibile sapere quanto sarà necessaria la ricostruzione. Ma cosa pensate che si debba fare qui alla Commissione europea per assicurarsi che l'Ucraina possa ricostruire dopo la guerra?

Nel diritto internazionale esiste il principio della responsabilità, in base a cui l'aggressore deve pagare i danni. La questione è come riusciremo a far rispettare questo principio. Resta da vedere se la Russia sarà disposta a pagare volontariamente. Stiamo valutando le possibilità di utilizzare i beni russi confiscati per la ricostruzione dell'Ucraina. Si tratta di una valutazione legale ancora in corso, che riguarda sia i beni privati che quelli della banca centrale russa.