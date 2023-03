Missili sull'Ucraina, Zelensky pronto a contrattaccare

Contrattacco annunciato in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky vuole rispondere colpo su colpo ai missili russi dopo l'assalto nei cieli di Zaporizhzhia, che ha aggravato ancora il bilancio di una guerra infinita. Almeno un morto e 33 i feriti nei due edifici residenziali finiti nel mirino.

La Russia negli ultimi giorni ha intensificato i bombardamenti. Nella città di Chasiv Yar, vicino a Bakhmut, le esplosioni ora sono quasi continue.

In questa fase lontano dalle apparizioni militari e politiche, Zelensky è stato filmato mentre posa per un selfie con i soldati in una stazione di servizio: prima era stato al fronte per distribuire medaglie alle truppe impegnate nella difesa della zona orientale. Nel frattempo, la Croce Rossa ha consegnato aiuti nelle aree vicine al fronte, dove si trovano ancora centinaia di civili. Anche il Fondo monetario internazionale ha approvato un pacchetto di aiuti, di 15,6 miliardi di dollari, in favore dell'Ucraina: il prestito è il primo concesso da Washington a un Paese in guerra.