Nuova intesa: Russia e Ucraina prorogano l'accordo sui cereali

Ucraina e Russia hanno prorogato per la seconda volta dall'inizio della guerra l'accordo mediato da Turchia e Nazioni Unite che garantisce le esportazioni di cereali in uscita dal Mar Nero verso i Paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia.

L'intesa è stata confermata dalle Nazioni Unite e dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ma nessuno dei due ha confermato la durata della nuova proroga. Insieme all'Ucraina avevano insistito affinché la nuova proroga durasse 120 giorni, ma la Russia ha giocato al ribasso chiedendo che il rinvio della scadenza si limitasse a 60 giorni. Tuttora le autorità dei due Paesi in guerra rivendicano il successo delle loro rispettive proposte.

Russia e Ucraina sono entrambe determinanti per il fabbisogno mondiale di grano, orzo, olio di girasole e altri prodotti alimentari a prezzi accessibili da cui dipendono i Paesi in via di sviluppo.

Ma nonostante il testo sia in vigore dal 1° agosto 2022 sono numerosi i nodi ancora da sciogliere. La Russia ha rivolto critiche al fatto che le spedizioni dei suoi fertilizzanti - che l'accordo con la Turchia e le Nazioni Unite avrebbe dovuto facilitare - non riescono a raggiungere i mercati globali. In questi mesi non sono neanche mancate delle battute d'arresto. La Russia si è ritirata brevemente a novembre 2022, per poi fare dietrofront e prolungare l'accordo. Negli ultimi mesi, le ispezioni volte a garantire che le navi non trasportassero anche armi hanno subito un rallentamento.

Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres, ha dichiarato che in totale 25 milioni di tonnellate metriche (circa 28 milioni di tonnellate) di grano e prodotti alimentari sono state esportate in 45 Paesi nell'ambito dell'iniziativa, contribuendo a ridurre i prezzi alimentari globali e a stabilizzare i mercati. Obiettivi rispetto ai quali le stesse Nazioni Unite chiedono alle parti di "raddoppiare gli sforzi" per l'attuazione dell'accordo a fronte di una crisi cheha lasciato circa 345 milioni di persone nell'insicurezza alimentare.