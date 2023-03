Addio a Dick Fosbury, l'uomo che rivoluzionò il salto in alto

È morto a 76 anni dopo una breve malattia, l'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto nell'atletica leggera. Primo a saltare all'indietro, alle Olimpiadi in Messico del 1968, Dick Fosbury superò l'asticella ai 2,24 metri, conquistando così la medaglia d'oro. Una prestazione e un'innovazione, maturate nel corso delle competizioni universitarie nell'Oregon, che proietteranno l'atleta statunitense nella storia, associando il suo nome a una tecnica ormai generalizzata e da allora nota come "Fosbury Flop".