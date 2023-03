La controffensiva ucraina nell'Est del Paese "non è lontana"

I soldati ucraini stanno guadagnando tempo nella contesa di Bakhmut per lanciare una controffensiva che "non è lontana". Lo ha reso noto il comandante delle forze di terra ucraine Oleksandr Syrsky, mentre nella "città fortezza" il fiume Bakhmuta è diventato il confine che separa le due parti in guerra e il complesso metallifero Azom sta per essere sfruttato dalla compagnia militare privata per un ulteriore attacco.

Prosegue intanto la guerra di nervi che si trascina da mesi insieme agli scontri tra i due fronti. Gli ucraini sostengono di aver provocato ai danni del nemico 500 vittime tra morti e feriti in solo ventiquattro ore. In un video pubblicato su Telegram il capo delle milizie del gruppo Wagner ha affermato che i soldati della sua compagnia sono a un chilometro dal centro urbano.

"Laggiù, accanto all'edificio di cinque piani da cui esce il fumo, c'è la sede dell'amministrazione, il centro amministrativo della città", dice mentre viene inquadrato in tenuta mimetica e giubbotto antiproiettile. Nello stesso video ha anche annunciato di candidarsi per le elezioni ucraine del 2024. Le immagini geolocalizzate indicano che le forze russe sono avanzate verso nuove posizioni nel Nord-Ovest di Bakhmut, a 800 dall'impianto Azom. Ma secondo il think tank dell'Istituto per lo Studio della guerra non l'avanzata non avrebbe apportato vantaggi significativi.

Possibili nuove Bakhmut

Se la città cadesse nelle mani del nemico in città vicine come Chasiv Yar potrebbe ripetersi lo stesso copione visto a Bakhmut. Valentyna, un'anziana residente, è costretta a vivere senza acqua corrente e gas. "Non abbiamo più nulla", dice ai giornalisti che la intervistano.

Nella regione di Donetsk a pochi chilometri dalla principale città dell'Oblast, i russi hanno preso piede nel villaggio di Krasnohorivka e stanno cercando di conquistare Kamianka. L'obiettivo è circondare la città di Avdiivka.

L'esercito russo continua contemporaneamente i suoi attacchi in altre regioni. Un attacco ha provocato almeno tre morti e due feriti a Kherson, città del Sud liberata dall'esercito di Kiev a novembre dopo diversi mesi di occupazione. Tra sabato e domenica la città di 20 mila abitanti di Ochakiv, a 60 chilometri a sud-ovest di Mykolaiv, è stata presa di mira per tutta la notte. Nel nord del Paese, nell'Oblast di Sumy, i russi hanno attaccato a colpi di mortai e lanciagranate i centri di di Bilopillia e Velyka Pysarivka.