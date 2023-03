Al Senato francese piace la riforma delle pensioni di Macron

Il Senato francese ha approvato con 195 voti favorevoli contro i 112 contrari la riforma del presidente Macron che propone di spostare dal 2030 l'età minima pensionabile da 62 a 64 anni. La fumata bianca è arrivata dopo dieci giorni (e quasi altrettante notti) di dibattito. Dopo la votazione il presidente della camera Gérard Larcher ha certificato il numero record di emendamenti e subemendamenti: 8.900 in totale.

Il primo ministro Elisabeth Borne è convinta che il governo abbia la maggioranza parlamentare per far approvare le riforme in legge. Se il governo di Macron non riuscisse a raccogliere la maggioranza necessaria, Borne potrebbe ricorrere a uno strumento costituzionale raramente utilizzato e molto controverso regolato dall'articolo 49 per far passare la legislazione senza il voto dei rappresentanti eletti.

Si attende per mercoledì 15 marzo il via libera alla bozza finale da parte della commissione congiunta di Senato e Assemblea nazionale. I passaggi in parlamento sono accampagnati ormai da giorni dagli scontri in strada.

Nonostante i numeri dei manifestanti si siano mostrati più contenuti rispetto a quelli prospettati dalla polizia, a Parigi si è registrato un altro pomeriggio di violenze scatenate contro cassonetti della spazzatura incendiati e vetrine vandalizzate. In totale nella capitale la polizia ha arrestato 32 persone. Nel complesso 368 mila persone sono scese in strada, meno della metà delle 800 mila attese dalle forze dell'ordine.