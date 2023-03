Il governo della Francia ha deciso di forzare la mano. Nonostante la grande mobilitazione popolare che ha portato in piazza milioni di persone per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron, l'esecutivo di Parigi ha deciso di non arretrare. Neppure dopo aver constatato che, in Parlamento, con ogni probabilità non c'è una maggioranza pronta ad approvare la proposta di legge, che punta ad innalzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni.

La prima ministra Elisabeth Borne: troppi rischi col passaggio in Aula

La prima ministra Elisabeth Borne è stata in questo senso chiara: "Abbiamo constatato che i numeri erano troppo risicati". Nonostante una giornata intera passata a contare i deputati favorevoli alla riforma, i dati indicavano infatti che ne mancassero sempre almeno un paio per ottenere la maggioranza. In particolare, il gruppo conservatore Les Républicains, nel pomeriggio di giovedì, ha fatto sapere a Macron e Borne che circa la metà dei loro parlamentari non avrebbe votato a favore. Un rischio troppo grande, secondo l'Eliseo, che ha deciso di ricorrere all'articolo 49.3 della Costituzione transalpina.

La norma consente infatti al governo di appropriarsi temporaneamente del potere legislativo, approvando in maniera diretta una proposta di legge, senza passare per un voto in Aula. Una "forzatura" istituzionale che non tutti si aspettavano e che era stata esclusa fino a pochi giorni fa dallo stesso esecutivo, secondo il quale non sarebbe stati evitati né il dibattito né il voto parlamentare, su un provvedimento di così grande importanza.

Violenti scontri in numerose città della Francia

I malumori non si sono fatti attendere. Le opposizioni hanno gridato allo scandalo, a partire dalla Nupes, alleanza che comprende, socialisti, verdi, comunisti e i deputati della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Anche all'altro estremo dell'emiciclo la decisione del governo è stata stigmatizzata, con la leader Le Pen che ha spiegato come a suo avviso la prima ministra Borne ha ormai le ore contate.

Ma a protestare in modo più veemente è stata soprattutto la popolazione. In molte città migliaia di persone sono scese in piazza, con forti scontri con le forze dell'ordine, soprattutto nella capitale Parigi. Numerosi i danni: a Marsiglia i manifestanti hanno preso di mira in particolare le filiali delle grandi banche, nonché di grandi catene di abbigliamento, della telefonia o dell'elettronica.

La stampa francese ha sottolineato come la situazione sia in ogni caso complessa per il governo e per Macron. In molti hanno parlato di una "sconfitta" e di una dimostrazione di "debolezza" da parte del potere esecutivo. I sindacati hanno lanciato nuove giornate di mobilitazione, mentre i lavoratori di settori chiave come quello dell'energia sono sul piede di guerra: la CGT, il principale sindacato transalpino, ha datto sapere che la raffineria di Total in Normandia sarà chiusa a partire dal fine settimana. Anche gli impianti de La Mède e Donges, e quello di Fos sur Mer della Esso sono in sciopero e la distribuzione di carburante sul territorio è sempre più sporadica.