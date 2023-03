Non dà tregua l'emergenza migranti. Dopo i record dei giorni scorsi - oltre 4mila arrivi in quattro giorni - un'imbarcazione con 500 migranti è arrivata nella notte al porto di Crotone.

Nelle ultime ore, oltre 1.200 migranti sono stati messi in salvo dalla Guardia costiera. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino alla tarda mattinata di sabato mentre nel pomeriggio i migranti sono stati fatti sbarcare nei porti più idonei, circa 400 persone per esempio sono state destinate a Augusta.

Ma nuovi allarmi si sono susseguiti per tutta la giornata, nel tardo pomeriggio di sabato, SeaWatch ha twittato sull'avvistamento di un'imbarcazione pericolosamente sovraffollata, di fronte a un mare spaventoso. A Reggio Calabria è arrivata nave Dattilo della Guardia costiera con a bordo 584 migranti, tutti soccorsi in mare nel corso di tre interventi diversi. È stato recuperato intanto altri due corpi della tragedia di due settimane fa lungo le coste di Cutro, si tratta di una bambina di 5 o 6 anni e di un uomo di adulto.

Rescue swimmer

"Durante le operazioni di soccorso svolte dalla #GuardiaCostiera nel mare Ionio in queste ore, un migrante è caduto in acqua ed è stato tratto in salvo dal rescue swimmer, figura professionale addestrata ad intervenire direttamente in acqua anche in scenari di grandi numeri". Così riferisce la Guardia costiera.