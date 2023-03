Mentre cresce la rabbia per il peggior disastro ferroviario della storia della Grecia, diverse centinaia di studenti hanno manifestato ad Atene davanti al quartier generale delle Ferrovie greche.

Una manifestazione pacifica, almeno nelle intenzioni, che dopo poco si è trasformata in uno scontro violento tra i manifestanti, che hanno lanciato pietre, e la polizia in assetto antisommossa che affrontava i manifestanti che lanciavano pietre.

Il treno passeggeri Intercity, che viaggiava da Salonicco a Larissa, si è scontrato con un treno merci a causa di un "errore" umano, come ormai è stato chiarito dalle prime indagini.

Il treno trasportava 342 passeggeri (più dieci membri del personale), molti dei quali studenti di ritorno dai festeggiamenti del Carnevale.

Continuano le ricerche da parte dei soccorritori. (Tempe, 2.3.2023) Vaggelis Kousioras/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

**

Più passeggeri del previsto?**

Le persone a bordo del treno, però, potrebbero essere state di più di quelle registrate nella lista ufficiale dei passeggeri.

Lo riporta la televisione Ert, ricordando che i viaggiatori avevano la possibilità di comprare il biglietto last-minute una volta saliti in carrozza, mentre ci potrebbero essere anche passeggeri saliti a bordo senza biglietto.

Prima della manifestazione di protesta davanti alla sede delle Ferrovie greche, si è tenuta una veglia di preghiera per ricordare le vittime e i feriti dell'incidente, avvenuto nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo.

"I ritardi nella modernizzazione delle ferrovie hanno origine nelle patologie croniche del settore pubblico greco e in decenni di debolezza". Yannis Oikonomou portavoce del governo greco

Il bilancio delle vittime

Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del Fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferroviario è salito a 46.

Dal vagone ristorante, schiacciato nello scontro, sono stati recuperati sette corpi carbonizzati, come ha riferito l'addetto stampa dei Vigili del Fuoco, Vassilis Vathrakogiannis.

In mattinata il rappresentante dei Vigili del fuoco Giannis Artopioos, ha dichiarato alla tv pubblica che l'operazione per estrarre persone dal vagone ristorante del treno si stanno svolgendo in condizioni difficili.