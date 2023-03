Il parlamento ceco sta studiando un possibile aumento delle pensioni, per consentire ai più anziani di fronteggiare l'inflazione. Secondo una proposta di legge, i pensionati dovrebbero ricevere l'equivalente di 74 euro in più. Il governo punta però a limitare la manovra a 32 euro in media. Ciò per risparmiare circa 20 miliardi di corone, ovvero 853 milioni di euro.

Il governo vuole risparmiare 853 milioni di euro

"Se ammettiamo che le nostre finanze pubbliche non sono in una buona situazione, e il governo ammette questo fatto, dobbiamo scegliere di risparmiare", ha spiegato il ministro delle Finanze Zbynek Stanjura. Una posizione che, come facilmente immaginabile, non convince i pensionati.

"Penso - commenta Jana Urednishova, presidente di un'associazione di categoria dei pensionati - che la proposta del governo non aiuterà gli anziani bisognosi. Si tratta di una manovra ingiusta. Se vogliamo risparmiare denaro, dovremmo farlo tutto. Ma gli anziani dovrebbero essere gli ultimi a doversi sacrificare".

La battaglia in Aula sulle pensioni

Per poter entrare in vigore, la legge dovrà essere approvata entro il 21 marzo e il governo dovrà stanziare per intero i fondi. Di qui il braccio di ferro in Aula. "Le decine di miliardi di corone necessarie per adeguare le pensioni all'inflazione - ha osservato Tomio Okamura, leader del partito Libertà e Democrazia diretta - si possono trovare molto rapidamente limitando le importazioni di materiali militari dall'estero, che sono troppo costose, così come i versamenti all'Unione Europea o all'Ucraina. Voglio sottolineare in questa sede che il governo ha concesso aiuti militari all'Ucraina per 40 miliardi di corone. Altri 10 miliardi sono andati agli ucraini che vivono nella Repubblica Ceca. Allora 50 miliardi per l'Ucraina, e soltanto 19 per i pensionati cechi?"

Argomentazioni che stanno convincendo e unendo la sinistra, compresi i parlamentari comunisti, che condividono la necessità di limitare il sostegno finanziario e le forniture di armi all'Ucraina.