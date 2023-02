Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo nel febbraio dello scorso anno, oltre 460.000 rifugiati sono stati registrati nella Repubblica Ceca.

Bisogna prendersi cura soprattutto di donne e bambini. Oggi sono circa 300.000 e i cechi li stanno accogliendo.

La maggior parte di loro vive ancora in ostelli o nei campus universitari, come qui nel campus dell'Università di Praga. Vivono in stanze da due o tre persone e utilizzano una cucina comune e strutture sociali.

Liudmyla Pohretska, insegnante di Kharkiv, vive qui con la figlia Yulia di 13 anni e si occupa di bambini dai 3 ai 12 anni, dopo che sono usciti dalla scuola ceca.

"La mia casa è la sua. In linea di massima abbiamo tutto quello che ci serve. Abbiamo libri di testo in lingua ucraina, così possiamo aiutare i bambini che stanno ancora imparando online nelle scuole ucraine". LIUDMYLA POHRETSKA insegnante

L'obiettivo è che i bambini mantengano la loro lingua madre, la loro cultura e i loro costumi,e che si integrino meglio in una nuova società.

"Ci fa dimenticare per un po' quello che succede a casa, anche se non è proprio possibile. Apprezziamo ancora di più la felicità di essere qui".

Gli studi mostrano che circa il 45% degli adulti ha manifestazioni di depressione moderata o grave. E' uno dei problemi riscontrati dagli operatori di People in Need che forniscono servizi ai rifugiati.

Molti rifugiati vivono in famiglie ceche, come Natalie e i suoi figli Maksym e Nazar, che hanno appena ricevuto il diploma. Si stanno divertendo nella scuola ceca e stanno imparando bene la lingua.

"Non è un posto grande - spiega Natalia - ma è accogliente, caldo e abbastanza pratico per noi. Per qualche tempo va bene. Ci sentiamo a nostro agio qui e questa è la cosa principale".

I bambini si divertono:

"Mi piace giocare a calcio con i miei compagni o giocare con i Lego o con le carte".

"Dopo cena ci laviamo i denti, facciamo la doccia e andiamo a dormire".

Hana aiuta gli ucraini come volontaria fin dall'inizio della guerra. Ha offerto a Natalia un posto dove vivere e sono diventate amiche. Molto profondo il suo pensiero:

"Sono molto grata agli ucraini perché hanno davvero aperto i nostri cuori. Ci hanno permesso di essere la versione migliore di noi stessi, essendo accomodanti e disponibili. Questa è la prima ondata di rifugiati che la società ceca ha davvero aiutato".