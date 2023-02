A Lagos, in Nigeria, alcuni giornalisti dell'Associated Press hanno visto un gruppo di uomini armati fermarsi ad un seggio elettorale su un minibus, sparare colpi in aria e rubare l'urna elettorale, in occasione delle presidenziali.

Gli spari hanno fatto andare nel panico gli elettori, che si sono dispersi in cerca di riparo, e le schede si sono sparse sul pavimento.

L'episodio è avvenuto lo scorso sabato: molti elettori erano in coda da circa cinque ore, quando è iniziato un fuggi fuggi generale.

Molte persone erano furiose per il fuori programma.

AP Photo Ben Curtis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Riesci a vedere cosa sta succedendo ora? - dice Babatunde Deji Disu, elettore e coordinatore del settore del partito laburista - vogliono assicurarsi di impedire agli altri di votare.

Questo è ingiusto, questa è follia, questa non è civiltà, questa è ciò che chiamano criminalità e corruzione di prim'ordine.

Quando devi privare la maggioranza delle persone del voto, non va bene: questo non dovrebbe essere accettato in nessuna società civile".

Il funzionario statale Bayo Opadele è rimasto leggermente ferito nel caos.

"Sì, stavamo per votare, poi li abbiamo visti - dice quest'ultimo - sono usciti da un'auto e hanno sparato in aria e tutti abbiamo iniziato a correre, poi un gruppo di persone è caduto.

Io ero tra quelli, c'è stata una specie di fuga precipitosa lì intorno, è lì che sono rimasto ferito".