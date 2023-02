Ritardi, code, carenza di banconote

Problemi organizzativi hanno causato ritardi nelle votazioni in numerosi seggi del Paese più popoloso dell'Africa (231 milioni di abitanti) e, di conseguenza, anche l'inizio dello spoglio è avvenuto con notevole ritardo.

I funzionari statali del comitato elettorali hanno attribuito i ritardi a questioni logistiche, anche se molti analisti hanno sottolineato lo sconvolgimento totale creato dall'arrivo - il 10 febbraio scorso - del nuovo conio della valuta nigeriana, la Naira, con banconote pressoché introvabili, causando problemi agli elettori a corto denaro contante.

La carenza di denaro ha influito in particolare sui trasporti, non solo per gli elettori, ma anche per gli operatori elettorali e gli agenti di polizia che dovevano garantire la sicurezza nel Paese durante la giornata delle elezioni.

Mahmood Yakubu, capo della Commissione elettorale della Nigeria, ha affermato che le votazioni - nonostante la chiusura dei seggi prevista per le 14 di sabato - sono proseguiti in alcune zone fino a tarda sera.

Elettrici in attesa, ad Agulu. (25.2.2023)

Chi sarà il successore di Buhari? Una corsa a tre

Il presidente uscente Muhammadu Buhari, a maggio, termina il suo mandato (non più rinnovabile) dopo otto anni di presidenza della Nigeria, potenzialmente un colosso economico dell'Africa occidentale, dove però la disoccupazione è salita al 33% e il 40% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, benchè la Nigeria sia il settimo maggior produttore di petrolio al mondo.

Tra i 18 candidati alla presidenza, nelle ultime settimane sono emersi tre favoriti su tutti: il 70enne Bola Tinubu, già governatore di Lagos e candidato del partito al governo di Buhari, l'APC, l'ex vicepresidente (dal 1999 al 2007) Atiku Abubakar (76 anni), candidato del partito di opposizione PDP e il "terzo incomodo", il 61enne imprenditore Peter Obi, del piccolo Partito Laburista, che ha ottenuto un forte sostegno dagli elettori più giovani (l'età media in Nigeria è 18 anni e il 60% della popolazione ha meno di 25 anni).

Per vincere alle elezioni nigeriane bisogna raccogliere il maggior numero di voti espressi dagli elettori registrati e il 25% dei consensi in due terzi dei 36 Stati che compongono il Paese assieme al territorio federale della capitale, Abuja.

Se nessuno dei candidati raggiungerà la vittoria al primo turno, i due più votati si sfideranno al ballottaggio, tra tre settimane.

Per la prima volta, quest'anno, i risultati elettorali della Nigeria saranno trasmessi elettronicamente al quartier generale di Abuja, un passo che - secondo i funzionari statali - ridurrà il rischio di brogli elettorali.

Con laboriose procedure di spoglio e conteggio, i risultati definitivi delle presidenziali in Nigeria arriveranno soltanto nei prossimi giorni (lunedì o martedì).

Giornata elettorale tranquilla, tranne a Lagos

C'erano timori di violenze nel giorno delle elezioni, dai militanti islamici nel nord ai separatisti nel sud. Eppure, sabato il voto è stato in gran parte pacifico, anche se a metà pomeriggio si è svolta una scena drammatica nella megalopoli di Lagos, la città più della Nigeria (ma la capitale è Abuja).

Testimoni oculari, tra i cui i giornalisti dell'Associated Press, hanno visto uomini armati fermarsi ad seggio elettorale su un minibus, sparare colpi in aria e strappare le schede elettorali.

Gli spari hanno creato panico tra gli elettori, con un fuggi fuggi generale, del quale gli uomini armati hanno approfittato per darsi alla macchia.