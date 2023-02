Autobus finisce sul tetto di un garage, incidente mortale in Austria

Tragico incidente stradale in Austria, a Schladming, in Stiria.

Un autobus con a bordo 32 persone è uscito di strada precipitando in un dirupo: un uomo di 31 anni è morto sul luogo dell'incidente; 5 persone, tra cui l'autista di 51 anni, sono rimaste gravemente ferite.

L'autobus viaggiava dalla Bassa Baviera in Germania in direzione di Schladming quando, secondo una prima ricostruzione, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte, finendo la sua corsa ai piedi di una scarpata sul tetto piatto di un garage.

L'intervento di soccorso ha richiesto l'impiego di 22 mezzi dei vigili del fuoco e 90 uomini, mentre per i soccorsi sanitari sono intervenuti 15 mezzi della Croce Rossa.

I soccorsi non sono stati semplici. Dei 32 occupanti, tre persone sono state liberate dalle lamiere con le pinze idrauliche. Gli altri hanno riportato ferite lievi.