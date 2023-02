Viaggio nella Tokyo più autentica, tra tradizione e modernità

Misha Janette è una giornalista e fashion blogger americana, residente a Tokyo. Con il suo stile unico è diventata una personalità della moda in Giappone. Misha ci ha accompagnato in tour dei suoi luoghi preferiti della capitale giapponese.

"A Tokyo si è liberi di essere ciò che si vuole, ovunque si voglia. Ecco perché ci sono tutte queste interessanti sottoculture - dice Janette -. Direi che uno dei quartieri che definisce la mia carriera e anche la scena della moda in Giappone è Harajuku, in particolare un luogo chiamato Yura Harajuku. C'è una strada specifica che si chiama Cat Street. È lì che la gente cammina da Harajuku fino a Shibuya, facendo shopping, ma anche sfoggiando un po' i propri abiti".

Misha Janette è una blogger di moda statunitense che vive e lavora a Tokyo Damon Embling

Uno dei negozi dell'usato preferiti da Misha è BED, nel quartiere di Shimokitazawa. "La proprietaria, Miki, ha uno stile davvero incredibile - dice Janette -. Quindi, se entrate qui, troverete sempre qualcosa di veramente unico".

Misha ama percorrere le strade della città in bicicletta. "In questo modo - dice - posso vedere tutte queste aree di caos tranquillo che non avrei mai visto se avessi preso il treno e fossi scesa sempre alle stesse stazioni. Un'altra novità abbastanza recente di Tokyo è Miyashita Park, uno dei miei posti preferiti quando esco. Miyashita Park è un centro commerciale con un giardino sul tetto. Il giardino è il posto migliore dove andare se vuoi sederti sull'erba e sulle panchine a guardare i passanti".

Per Misha, Tokyo è una città che tutti dovrebbero visitare almeno una volta. "Invito le persone che non ci sono mai state a venire a Tokyo, perché non è così spaventosa come sembra - dice la blogger americana -. Vi assicuro che troverete qualcosa che vi piacerà".

La Tokyo più autentica

Abbiamo fatto un giro per le strade di Tokyo anche con Alan Poul, produttore e regista televisivo e cinematografico. In questo momento vive qui perché sta girando la seconda stagione della serie Tokyo Vice per HBO Max.

"Quando si gira per Tokyo la quantità di stimoli sensoriali, la luce, i suoni e la quantità di persone ovunque potrebbero farvi girare la testa - dice Poul -. Ma la verità è che solo osservando attentamente i dettagli si scoprono le cose più straordinarie della città".

Il mix di vecchio e nuovo è una delle caratteristiche di Tokyo più apprezzate dal regista Alan Poul Damon Embling

La serie si basa sul libro scritto dal giornalista statunitense Jake Adelstein, dal 1993 al 2005 cronista di nera per lo Yomiuri Shinbun, uno dei principali quotidiani giapponesi. "Ci siamo impegnati fin dall'inizio a far sì che nella serie Tokyo fosse la protagonista e che avremmo girato ogni fotogramma a Tokyo e dintorni - dice Poul -. Il quartiere dove vive il protagonista Jake è un quartiere chiamato Akabane. Si nota che è un quartiere dove tutti si conoscono. Si può vedere come si è vissuto nei quartieri di Tokyo per generazioni e generazioni".

Per il regista uno dei grandi pregi di Tokyo è il mix di vecchio e nuovo: "Giri un angolo e vedi un tempio vecchio di centinaia di anni, mentre dietro c'è un edificio in costruzione. Tra i luoghi di Tokyo che amo c'è una zona chiamata Kagurazaka. È un'area molto antica. Anche se ora è molto alla moda, ci sono ancora piccoli ristoranti molto belli. Le strade sono un po' più strette. Si percepisce ancora il fascino del vecchio mondo. È bello uscire dai sentieri battuti perché non si sa mai cosa si può trovare".