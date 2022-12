Giappone, la decontaminazione di Fukushima e il rilancio dell'export

11 anni dopo il disastro di Fukushima, il Giappone affronta una nuova sfida: lo scarico dell'acqua trattata, immagazzinata nei serbatoi, in mare.

Dopo lo tsunami dell'11 marzo 2011, il Giappone continua il decommissioning e la decontaminazione del sito, che dovrebbe durare dai 30 ai 40 anni.

Ma oggi la priorità, spiega Takahiro Kimoto, funzionario della Tepco, l'operatore dell'impianto, è l'acqua. Prima di tutto, da dove viene quest'acqua?

"L'acqua che si accumula ogni giorno è stata utilizzata per raffreddare il combustibile fuso - dice Kimoto - E c'è anche l'acqua che si deposita dalle sorgenti sotterranee o dalle precipitazioni".

In mare l'acqua decontaminata dalle sostanze radioattive

L'acqua contaminata viene quindi trattata nell'ALPS, l'unità che rimuove tutte le sostanze radioattive.

Ma i serbatoi di stoccaggio hanno raggiunto la loro capacità massima e, perciò, devono essere svuotati in mare. Tuttavia, una sostanza radioattiva rimane in piccole quantità: si tratta del trizio, che è inseparabile dall'acqua. Dopo un nuovo trattamento, l'acqua verrà rilasciata in mare attraverso un tunnel, lungo 1 chilometro, costruito ad una profondità di 16 metri. Sarà completato in primavera.

Nell'impianto vengono allevati pesci per analizzare l'impatto sulla fauna marina.

Ma gli scettici sostengono che il trizio proveniente da un incidente nucleare è più pericoloso.

Non è vero, sostiene Jean Christophe Gariel, vice direttore dell'Istituto di sicurezza nucleare: "Il trizio è un elemento radioattivo a basso rischio. Le caratteristiche del trizio che verrà rilasciato a Fukushima sono simili a quelle del trizio rilasciato dalle centrali nucleari nel resto del mondo".

La preoccupazione dei pescatori

I primi interessati, i pescatori di Fukushima, sono preoccupati per la reputazione dei loro prodotti.

Dice il presidente della Federazione delle Associazioni Cooperative della Pesca della Prefettura di Fukushima, Tetsu Nozaki: "La grande paura è la cattiva reputazione. Abbiamo avuto indicazioni dal governo per più di 10 anni e non abbiamo riscontrato alcun errore, quindi apprezziamo i loro sforzi".

Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria è lieto che la Gran Bretagnaabbia eliminato le restrizioni all'importazione di prodotti dalla regione lo scorso giugno.

"Finora abbiamo tenuto circa 700 incontri con le parti interessate, compresa l'industria della pesca, per ascoltare le loro opinioni - aggiunge Yuki Tanabe, membro dell'Ufficio per la risposta agli incidenti nucleari del ministero dell'Economia - Abbiamo sviluppato progetti concreti per contrastare la reputazione negativa".

L'Aiea supervisiona le operazioni

Il Giappone ha preso tutte le precauzioni necessarie su questa delicata questione dello scarico di acqua trattata e ha chiesto all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di supervisionare le operazioni.

Nel maggio 2022, Rafael Grossi, direttore dell'Aiea, ha visitato Fukushima e ha lodato i "notevoli progressi nello smantellamento di Fukushima Daiichi dalla sua ultima visita di due anni fa".

L'agenzia Onu ha istituito una task force speciale. Lo scorso novembre, Gustavo Caruso, il capo di questa missione, è tornato a Fukushima Daiichi.

"Prima dell'inizio dello scarico delle acque, l'Aiea pubblicherà un rapporto completo contenente tutti i risultati collettivi fino ad ora, le nostre conclusioni su tutto questo processo - dice Caruso - Tutti gli standard che applichiamo rappresentano un alto livello di sicurezza".

L'inizio dei primi scarichi è previsto per l'anno prossimo. Un nuovo passo nella ricostruzione di una regione che crede nel proprio futuro.