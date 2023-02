Un attacco aereo israeliano ha preso di mira, la scorsa notte, un quartiere residenziale della capitale siriana Damasco.

Sono almeno 5 i morti e quindici i feriti.

Secondo l'Osservatorio siriano per i Diritti umani, l'attacco ha preso di mira, in particolare, siti e postazioni della milizia filo-iraniana Hezbollah nel quartiere di Kafar Souseh, appena fuori Damasco, e a Dawar al Mazra, circa 12 chilometri a sud della capitale.

Colpite anche zone residenziali.

La Siria ha condannato l'offensiva israeliana e ha chiesto alla comunità internazionale e al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di punire lo Stato ebraico per i suoi "attacchi sistematici contro la popolazione civile".

"In un momento in cui la Siria sta curando le sue ferite, seppellendo i suoi martiri e ricevendo condoglianze, simpatia e sostegno umanitario di fronte al devastante terremoto, l'entità occupante israeliana ha lanciato un attacco aereo contro abitazioni quartieri abitati da civili", ha dichiarato il ministero degli Esteri siriano, in una nota.

Anche la Russia ha condannato l'attacco aereo israeliano, definendolo una "grave violazione dei diritti internazionali".