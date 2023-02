Cipro, Nikos Christodoulides: "Priorità è la riunificazione"

L'ex ministro degli Esteri di Cipro Nikos Christodoulides è stato eletto ottavo presidente della Repubblica. Appoggiato da una coalizione di partiti centristi ha sconfitto al ballottaggio col 52% delle preferenze lo sfidante Andreas Mavroyiannis sostenuto dal partito comunista.

Nel suo discorso inaugurale, il neo presidente ha esposto i suoi obiettivi principali.

"La mia più grande preoccupazione - ha detto - è la fine dell'occupazione turca e la riunificazione della nostra patria. Farò di tutto per sbloccare la situazione di stallo, per riavviare il dialogo, per creare le condizioni per risolvere il problema di Cipro",

Cipro è divisa dal 1974, quando le forze turche la invasero in seguito al colpo di Stato greco-cipriota.

Nella Cipro che immagino non ci sono il "nostro popolo" e “gli altri”. Nella Cipro che immagino, sarò il presidente di tutti i ciprioti Nikos Christodoulides Presidente di Cipro

"Nikos Christodoulides ha ribadito più volte che la ripresa dei colloqui sulla questione cipriota è una priorità assoluta. Per questo sta avviando una serie di contatti con l’Ue e l’Onu. L'obiettivo è il ritorno di Ankara e dei turco-ciprioti al tavolo delle trattative", spiega il corrispondente di Euronews, Apostolos Staikos.