C'era una volta Antiochia, tra disperazione e caos

Dopo sette giorni di attesa, in Turchia lo shock e l'incredulità si stanno lentamente trasformando in rabbia, a causa di quella che molti definiscono una risposta caotica al sisma.

“Le aziende private hanno inviato qui le loro gru ed escavatrici - dice Umut Senoğlu. sviluppatore software - ma quando sono arrivate non sapevano cosa farne, c'erano solo operatori tecnici: possono usare le gru ma non sono esperti in salvataggio.

Nel pieno della caotica situazione, alcuni membri di qualche famiglia si sono sdraiati davanti alle gru, dicendo 'Vi prego, per favore, venite da questa parte, c'è un mio familiare qui sotto, per favore, venite da questa parte' ed a decidere era l'operatore della gru".

Questo è stato il peggior disastro naturale che ha colpito la Turchia in quasi un secolo e il governo dice che non è possibile che fossero pronti per qualcosa di questa portata.

AP Photo Hussein Malla/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

L''intera entità del danno può essere compresa solo dall'alto: la città di Antiochia, un tempo vivace, capoluogo della provincia di Hatay, è tra le più colpite dai terremoti.

Un cataclisma che ha sconvolto la vita delle persone ed ha lasciato tutti sgomenti, di fronte a una tragedia ancora più grande.

Senza elettricità, acqua o servizi igienici, coloro che sono sopravvissuti corrono gravi rischi: il colera si sta diffondendo rapidamente e le scosse di assestamento si verificano in continuazione, ogni giorno.