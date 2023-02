Un messaggio di speranza. Il discorso sullo stato dell'Unione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durato un'ora e 13 minuti, ha puntato a infondere coraggio al propirio Paese. A partire dall'economia: il leader democratico ha evocato in questo senso il ritorno del Made in America e dei posti di lavoro "ben remunerati". Quasi una prima bozza di programma elettorale per l'inquilino della Casa Bianca, che conta di candidarsi nuovamente nel 2024.

Biden chiede di quadruplicare le tasse sulle aziende che praticano il buyback

Secondo Biden, gli Usa sono "il Paese posizionato meglio al mondo" per rilanciare la propria economia. Malgrado la guerra in Ucraina e gli strascichi della pandemia. "Il mio piano economico - ha affermato - punta ad investire nei luoghi che finora sono stati dimenticati. In occasione degli sconvolgimenti economici che abbiamo vissuto negli ultimi quattro decenni, troppe persone sono state lasciate indietro o trattate come se fossero invisibili".

Troppe persone sono state lasciate indietro. Troppe trattate come fossero invisibili Joe Biden Presidente degli Stati Uniti

Il presidente americano ha inoltre chiesto al Congresso di approvare la sua proposta di introdurre una minimum tax per i miliardari, nonché di quadruplicare le tasse sulle società che praticano i buyback (il riacquisto di azioni proprie al fine di sostenere i titoli in Borsa). "Il sistema fiscale - ha dichiarato - non è equo. I ricchi e le grandi aziende devono fare la loro parte". Ma l'idea è di procedere anche ad una riforma delle strutture che governano le forze dell'ordine, dopo i numerosi casi di violenze perpetrate da agenti in servizio. Si punta quindi ad introdurre un divieto di commercializzazione di armi d'assalto e il ripristino del diritto all'aborto.

Il welfare e la centralità della lotta ai cambiamenti climatici

Biden ha quindi confermato con energia la necessità di difendere il sistema di welfare dalle proposte di tagli avanzate dai repubblicani, citando in particolare la social security (la previsenza sociale) e il programma Medicare di assistenza sanitaria per gli ultra-65enni. I repubblicani hanno reagito in Aula negando di voler proporre sforbiciate agli stanziamenti legati allo stato sociale, ma il presidente ha concluso il botta e risposta sfidando i conservatori: "Vi posso fare vedere i documenti con le vostre proposte. Detto ciò, se negate di volere i tagli, allora possiamo considerare il discorso superato: mi rallegro di questo cambiamento di rotta".

Nel suo discorso, Biden ha quindi ricordato la centralità della lotta ai cambiamenti climatici: "L'America deve fronteggiare la crisi climatica, che rappresenta una minaccia esistenziale. Abbiamo un obbligo, non verso noi stessi ma verso i nostri figli e i nostri nipoti, di farvi fronte, e sono fiero di vedere che gli Stati Uniti abbiano finalmente raccolto la sfida".

"Al fianco dell'Ucraina finché necessario"

Sulla questione della guerra in Ucraina, il presidente ha quindi ribadito il sostegno al governo di Volodymyr Zelensky nel conflitto contro la Russia di Vladimir Putin. Gli Usa, ha spiegato, "staranno al fianco dell'Ucraina finché sarà necessario" al fine di respingere quella che ha definito una "brutale aggressione russa". Secondo Biden ciò che sta accadendo tra le due nazioni belligeranti rappresenta "un test per gli anni a venire, per gli Stati Uniti e per il mondo intero".

Sempre in tema di politica internazionale, il leader democratico ha quindi rivendicato la decisione di abbattere il pallone aerostatico cinese che aveva sorvolato il territorio americano: "Come abbiamo mostrato la scorsa settimana, se la Cina minaccia la nostra sovranità, noi agiamo per proteggere il nostro Paese".