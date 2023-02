Il pallone che allontana Cina e Usa. Blinken non andrà a Pechino

Non trasporta armi, ma rappresenta un rischio su tutti i fronti. Il pallone aerostatico cinese che sta sorvolando il territorio degli Stati Uniti dalla costa orientale agita i rapporti diplomatici tra i due Paesi, al punto che il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha annullato il suo viaggio in Cina programmato per il 5 e 6 febbraio. Ma Pechino non si scompone, e anzi, smentisce: "Non era prevista nessuna visita".

L'aerostato è considerato una minaccia per Washington, perchè è dotato di un impianto di videosorveglianza e di un sistema di guida da remoto. Ma secondo il governo di Pechino Washington si sbaglia. L'oggetto è un dirigibile impiegato per le previsioni metereologiche uscito dalla sua rotta programmata e che può essere manovrato solo limitatamente.

"Gli Stati Uniti la stanno pubblicizzando come una minaccia per la sicurezza nazionale posta dalla Cina agli Stati Uniti, ma vogliamo parlare della minaccia militare statunitense che normalmente ci viene rivolta, con aerei di sorveglianza, sottomarini, e navi che si avvicinano ai nostri confini?", ha dichiarato l'esperto militare cinese Chen Haoyang dell'Istituto Taihe a Phoenix TV, una delle principali emittenti televisive nazionali.

Il pallone è stato avvistato nello Stato del Montana, dove è collocata la Malmstrom Air Force Base, una delle tre grandi basi americane per missili nucleari in silos. Il presidente americano Joe Biden è a conoscenza della presenza dell'aerostato da quando era vicino alle coste dell'Alaska, ma ufficialmente non è d'accordo sul suo abbattimento per il timore dei possibili danni che sarebbero provocati dai detriti in caduta sulla popolazione.

L'impressione è che di questo passo il pallone resti per diversi giorni nello spazio aereo statunitense, dove viaggia a più di 18 mila metri di altezza,mentre si sposta verso Sud-Est, pronto ad entrare nei territori del Kansas e del Missouri.

Il Pentagono ha affermato che le informazioni riservate che si temeva fossero in pericolo sono al sicuro. Ma alcuni esperti ritengono che tutto possa rivelarsi anche solo una provocazione limitata a testare le capacità di difesa aerea degli americani. Il Dipartimento della Difesa intanto ha dichiarato che un altro pallone è stato rintracciato nei cieli dell'America Latina.