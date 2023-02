La guerra in Ucraina ha aperto crepe nello spirito olimpico: il CIO sta infatti cercando di placare diversi Paesi, che minacciano di boicottare le Olimpiadi di Parigi 2024 se gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia saranno autorizzati a partecipare.

Il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, ne avrebbe per ora condizionato la partecipazione a condizione di "non aver sostenuto attivamente la guerra e competere sotto una bandiera neutrale".

Il presidente ucraino Zelensky ha criticato le intenzioni di Bach: consentire agli atleti russi di gareggiare alle Olimpiadi, per lui, implica il suggerimento che "per il mondo intero il terrore sarebbe in qualche modo accettabile".

AP Photo David J. Phillip/AP

Dopo il discorso di Zelensky, che minaccia il boicottaggio, la Polonia e le tre Repubbliche baltiche, che hanno lavorato a stretto contatto sulla politica estera sin dall'invasione dell'Ucraina, si sono unite alle minacce (unitamente a Norvegia e Danimarca).

Varsavia ha aggiunto che potrebbe essere formata una sorta di coalizione con circa 40 Paesi che volterebbero le spalle a Parigi 2024.

Le parole del CIO sono parse ai più abbastanza avventate, anche se si è poi subito provato a correggere il tiro, sottolineando che boicottare i Giochi va contro i fondamenti del movimento olimpico e i principi che esso rappresenta.

L'idea di un boicottaggio di massa non suscitacerto entusiasmo a Parigi, che da anni si prepara ai Giochi Olimpici.

I lavori procedono bene e mancano solo poche settimane all'arrivo della fiamma olimpica, che entrerà in Francia, attraverso il Porto Vecchio di Marsiglia, nella primavera del 2024.