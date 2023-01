Per l'ex presidente a stelle e strisce le elezioni del 2024 sono "l'ultima spiaggia" per salvare l'America. Donald Trump ha parlato nel weekend davanti ad un circolo di fedelissimi a Columbia, South Carolina, all'esordio della sua campagna presidenziale. Si vanta di aver sfidato l'intero establishment a Washington, ed ha preso di mira la sinistra radicale ma anche i ribelli del suo partito, i Rinos , cioè i repubblicani di facciata, che sarebbero "piu' pericolosi dei democratici", la teoria critica della razza, l'ideologia gender e anche "le turbine a vento di fabbricazione cinese che uccidono gli uccelli". L'ex presidente ha vantato anche i suoi presunti successi in materia di 'law and order', immigrazione, rafforzamento dell'esercito, insomma il repertorio consueto della sua azione politica pervicacemente conservatrice.

Trump uomo di pace?

Donald Trump ha promesso di far costruire una "cupola impenetrabile" sugli Stati Uniti se verrà rieletto presidente, rilanciando il suo monito sulla possibile "catastrofe" della terza guerra mondiale, che renderebbe le due precedenti come "battaglie pittosto piccole". Per affrontare questa potenziale minaccia, Trump ha detto in un video diffuso online che farà "costruire uno scudo di difesa missilistica all'avanguardia di nuova generazione, proprio come Israele adesso è protetta dall'Iron Dome". Il tycoon ha affermato che le minacce nucleari vengono fatte da altri Paesi "perché non hanno rispetto per la nostra leadership". Parole che arrivano all'indomani della pubblicazione di un messaggio su Truth Social (cioè la rete social di Trump che in ottobre è stata accettata da Google) dove ha assicurato di poter negoziare la fine della guerra Russia-Ucraina entro 24 ore.