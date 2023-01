Il governo iraniano ha diramato la notizia di un attacco di droni senza gravi conseguenze tentato ai danni di uno dei complessi di officine del ministero della Difesa nella città Isfahan, Iran centrale. Uno dei droni è stato abbattuto dal sistema di difesa antiaerea dell'impianto e altri due sono esplosi. Tutto verso le ore 4 italiane del mattino di domenica. Non è chiaro chi abbia condotto l'attacco ma da anni è nota la guerra sotterranea fra Israele e Iran.

Incendio a nord

Contestualmente nella notte è scoppiato un incendio in una raffineria della zona industriale presso la città settentrionale di Tabriz. I filmati mostrano vigili del fuoco in azione ma intanto, a parte un pompiere ferito, i danni hanno riguardato solo una porzione degli impianti. Non è chiaro se esistono collegamenti fra i due eventuali episodi di sabotaggio.