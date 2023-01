The Ocean race summit, l'appuntamento del 2023 per salvare gli oceani

Si tiene anche a Capo Verde l'edizione 2023 del vertice internazionale che passa sotto il nome di Ocean race summit per sensibilizzare il mondo alla salvaguardia degli oceani.

Il segretario generale dell'Onu António Guterres si è recato nell'isola per la cerimonia d'apertura e incontrando i leader del Paese ha sottolineato come l''innalzamento del livello dei mari e la perdita di biodiversità e di ecosistemi rappresentino una minaccia esistenziale per questo e molti altri arcipelaghi. Sono profondamente frustrato dal fatto che i leader mondiali non stiano intraprendendo le azioni necessarie e non facciano gli investimenti necessari per affrontare questa emergenza . Stiamo affrontando la battaglia della nostra vita e, sfortunatamente, al momento stiamo perdendo".

Tra il 2019 e il 2023 la piattaforma Ocean race summit ha organizzato almeno 12 vertici , che si sono articolati in più eventi, volti a elaborare politiche per gli oceaniche sopperiscono sopperire a una mancanza di governance e ai problemi dovuti al cambiamento climatico. I vertici discutono anche dei "diritti" all'oceano una possibile chiave per garantirne il futuro.

The Ocean race summit sono una serie di eventi orientati a trovare soluzioni, che coinvolgono leader di campi diversi con l’obiettivo della salvaguardia degli oceani. Anche in Italia, le attività della piattaforma hanno debuttao a Genova nel 2019.