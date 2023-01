L' Europa stretta nella morsa del freddo, le immagini della prima parte del video si riferiscono alla Polonia dove sono migliaia le abitazioni senza energia elettrica a causa delle importanti nevicate che hanno abbattuto le reti elettriche come nella città di Rzeszow.

Non sono mancati incidenti stradali anche mortali, migliaia gli interventi dei vigili del fuoco.

Dove non è stata la neve , sono state le inondazioni a creare forti disagi, nella second aparte del video (qui sopra) siamo in Albania e le immagini si riferiscono alle città di Lezha e Obot. I pompieri sono stati affiancati dai militari insieme ai quali hanno portato a temine migliaia di interventi.