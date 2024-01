Di Euronews

A causa della neve centinaia di auto sono rimaste bloccate sull'autostrada tra Hörby e Kristianstad, nel sud della Svezia

Centinaia di auto sono rimaste bloccate per ore nel sud della Svezia, a causa di una bufera di neve che ha colpito il Paese, già stretto nella morsa del freddo.

L'autostrada E22 nel sud della Svezia tra Hörby e Kristianstad, ricoperta di neve, è stata chiusa fino a venerdì mattina, e le operazioni di soccorso sono andate avanti tutta la notte.

Sul posto sono state inviate le forze armate svedesi per prestare aiuto agli automobilisti e consegnare cibo e acqua.

Migliaia le persone rimaste senza elettricità: il ghiaccio e la neve non hanno solo mandato nel caos il traffico in diversi tratti di autostrade e strade principali, i disagi alla viabilità hanno riguardato anche i trasporti pubblici in tutta la regione dell'Europa settentrionale.

Solo due giorni fa a Kvikkjokk-Årrenjarka, nella Lapponia svedese, il termometro è sceso fino a -43,6 gradi. Secondo l'agenzia di stampa svedese Tt è la temperatura più fredda registrata nel Paese a gennaio dal 1999, quando la temperatura era arrivata a 49 gradi sotto zero.