Nuova Zelanda, lascia la premier laburista Jacinta Ardern

Con un annuncio a sorpresa la premier neozelandese Jacinta Ardern ha fatto sapere di voler lasciare la guida del governo e la vita politica già a partire dal 7 febbraio prossimo.

Dopo aver fissato per il 14 ottobre la data delle prossime elezioni politiche, la premier laburista ha spiegato di non candidarsi. "Questi appena trascorsi sono stati i cinque anni e mezzo più appaganti della mia vita, ma hanno anche comportato delle sfide. So cosa richiede questo lavoro e so che non ho più abbastanza energie per svolgerlo come si deve".

Dalla postazione di prima ministra Jacinta Ardern ha gestito dei passaggi molto difficili per il suo paese, dalla pandemia al grave attentato terroristico compiuto da un suprematista bianco contro una moschea, nel quale sono rimasti uccisi 51 fedeli musulmani.

La sua leadership ha anche rinvigorito il partito laburista che alle elezioni dell'ottobre 2020 ha registrato il suo massimo storico, permettendo a Jacinta Ardern di conquistare un secondo mandato alla guida del governo,