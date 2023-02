Il governo neozelandese ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in tutto l'arcipelago per il ciclone Gabrielle, che sta colpendo il nord del Paese.

Almeno 38.000 abitazioni sono senza elettricità e ad Auckland le autorità hanno evacuato gli abitanti da una cinquantina di case adiacenti a una torre di 30 metri in procinto di crollare.

Un vigile del fuoco è disperso e un altro gravemente ferito dopo la caduta di una frana sulla costa occidentale di Auckland. La ricerca del secondo vigile del fuoco è stata sospesa a causa delle condizioni troppo pericolose.

Chris Hipkins, primo ministro neozelandese, definisce la portata del fenomeno: "Il ciclone Gabrielle è l'evento meteorologico più significativo che la Nuova Zelanda abbia visto in questo secolo - dice - La gravità e l'ampiezza dei danni a cui stiamo assistendo non sono state sperimentate dall'ultima generazione. Questa mattina abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale, la terza volta nella nostra storia".

Nel tweet dell'Agenzia meteorologica nazionale: "Un loop delle immagini satellitari delle 9 di stamattina. Questo aiuta a mostrare come i venti si muovano in senso orario attorno al ciclone Gabrielle. Si può anche vedere come l'intero sistema si stia lentamente muovendo a sud e ad est".

L'isola settentrionale è la più popolata del Paese e non si è ancora ripresa dalle forti inondazioni dello scorso gennaio, che hanno causato numerose vittime. Il governo attribuisce la gravità della situazione alla crisi climatica.