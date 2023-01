La francese suor Andre, nota come la donna più anziana al mondo, è deceduta all'età di 118 anni. Al secolo Lucile Randon era nata nel 1904 per poi prendere il nome di suor Andre quando è entrata a far parte di un ordine cattolico nel 1944. La sua attività caritativa è stata instancabile in diversi ospedali, per ragioni di età era stata messa a riposo assoluto nel 1979. Suor Andre è morta nelle prime ore di martedì mattina nella sua casa di riposo in Francia. L'anno scorso era sopravvissuta all'infezione da Covid-19. Adesso lo scettro della donna più anziana al mondo va a María Branyas Morera, che ha 115 anni e vive in Spagna.