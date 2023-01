Rivolto alle migliaia di fedeli che lo ascoltavano in Piazza San Pietro Papa Francesco ha dedicato parte del suo intervento dell'Angelus al tema del servizio. Parlando in piedi dalla finestra del suo studio, Bergoglio ha fatto riferimento alla capacità di un sacerdote di non attaccarsi al suo ruolo e alla sua posizione.

"Giovanni il Battista ci insegna una cosa importante: la libertà dagli attaccamenti. (...) Farsi da parte, imparare a congedarsi (...). Pensiamo a quanto è importante questo per un sacerdote, che è chiamato a predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù".

Il riferimento al "sapersi fare da parte al momento opportuno" farà discutere gli osservatori per il possibile parallelo con le ipotesi, ventilate in passato dallo stesso pontefice, di una rinuncia, se le sue condizioni fisiche dovessero renderlo necessario.