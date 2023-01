Combattimenti in Ucraina, nonostante la tregua

La guerra in Ucraina prosegue nonostante la tregua temporanea annunciata unilateralmente dal presidente russo Vladimir Putin. Le artiglierie degli eserciti di Mosca e di Kiev hanno aperto il fuoco a Bachmut, attuale epicentro dei combattimenti nell'Ucraina orientale.

Secondo fonti ucraine lanciati razzi contro Kramators'k

A riferirlo è l'agenzia Afp, secondo la quale i colpi risuonano nelle strade della città, in gran parte distrutta dopo quasi un anno di conflitto armato. L'intensità dello scontro tra i militari delle due nazioni, tuttavia, appare inferiore rispetto a quanto è stato registrato nei giorni scorsi.

Fonti ucraine riferiscono inoltre che le forze russe - filmate in queste immagini in una località sconosciuta - avrebbero lanciato razzi contro Kramators'k. La notizia non è stata tuttavia confermata da fonti indipendenti.

Allarme aereo per due caccia decollati dalla Bielorussia

Prima del cessate il fuoco, Denis Pushilin, il leader insediato da Mosca della regione di Donetsk, ha affermato che "non si dovrebbe parlare di tregua". Su Telegram ha precisato che le sue forze avrebbero risposto a qualsiasi attacco da parte dell'Ucraina.

Un allarme aereo è scattato poi nella tarda mattinata del 6 gennaio in tutta l'Ucraina dopo il decollo di due caccia dalla base di Baranovichi in Bielorussia. La popolazione è stata invitata a ripararsi nei rifugi. Lo riporta l'agenzia Ansa, che cita il gruppo di monitoraggio Belarusian Gayun. Subito prima era decollato da Machulyshchy un aereo radar A-50U dell'aeronautica russa.

Putin aveva annunciato una tregua di 36 ore in occasione del Natale ortodosso, accogliendo un appello giunto del Patriarca russo. Il cessate il fuoco è stato tuttavia immediatamente bollato dall'Ucraina come uno stratagemma finalizzato a consentire alle forze russe di riprendersi e riorganizzarsi.