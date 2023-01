Il Natale ortodosso a Mukačevo, in Ucraina

Anche se alcuni fedeli ortodossi hanno cominciato a festeggiare il 24 dicembre, come nel caso dei cattolici, il 6 gennaio significa ancora la vigilia di Natale per molti ucraini. Nella città di Mukačevo, situata al di là dei Carpazi, i credenti si sono riuniti nel secolare monastero di San Nicola per assistere alla messa.

I pensieri dei fedeli per chi è al fronte

La corrente, come spesso accade in Ucraina, è andata via quasi alla fine della funzione, ma i fedeli sono rimasti comunque a cantare a lume di candela."Ci aiuta anche il fatto che le luci siano spente. Torniamo ai vecchi tempi. Così, la liturgia suona in modo diverso e noi la viviamo in modo diverso. Non ci lamentiamo", ha spiegato.

Soldati ucraini festeggiano il Natale ortodosso YURIY DYACHYSHYN/AFP or licensors

I pensieri di chi partecipa alla messa sono tutti per chi in questo momento si trova al fronte a combattere. È il caso di Marena Chepay, attrice ucraina, che si augura "che tutti coloro che si trovano in difficoltà possano chiedere l'aiuto di Gesù e trovare rifugio in lui".

La rappresentazione del Natale dei bambini di Mukačevo

A festeggiare il Natale in questi giorni sono anche molti fedeli delle chiese greco-cattoliche. E per l'occasione i bambini di Mukačevo hanno messo in scena una rappresentazione teatrale della natività. Un momento di pace e di speranza, nel contesto di un conflitto che ormai devasta la nazione europea da quasi un anno.