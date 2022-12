Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese

Oltre 120 missili russi sono stati lanciati questa mattina sulle città ucraine, "per distruggere infrastrutture critiche e uccidere civili in massa". Lo afferma in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.

Esplosioni vengono segnalate dai governatori e dai sindaci di tutte le principali città del Paese: Kiev, Leopoli, Kharkiv, Odessa, Sumy. I missili sembrano avere causato anche interruzioni di corrente nelle regioni di Odessa, Dnipropetrovsk e Kryvyi Rih.

L'amministrazione della regione di Kiev ha annunciato che il sistema di difesa aerea è stato attivato per intercettare parte dei missili. Diverse fonti segnalano esplosioni nella capitale.

Quello di questa mattina è solo l'ultimo di una serie di attacchi mirati della Russia, volti a distruggere o danneggiare le infrastrutture ucraine, soprattutto quelle energetiche.