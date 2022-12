Costume rosso, al centro di un ring, con il numero 45 stampato sulle braccia muscolose, perchè è stato il 45esimo presidente degli Stati Uniti. È la raffigurazione di Donald Trump nella sua nuova linea di carte digitali.

In un video misterioso sul suo social network, Truth Social, l'ex presidente aveva promesso un annuncio importante. Mistero svelato. Trump vende una collezione di carte NFT a 99 dollari a figurina. "Sono simili alle figurine di baseball, ma spero che siano molto più divertenti", spiega l'uomo d'affari. "L'America ha bisogno di supereroi".

Cowboy, supereroe, militare, astronauta e atleta, sono tanti i personaggi che "andranno via velocemente" secondo l'ex presidente. "Non aspettate, comprateli al più presto".

Una campagna elettorale difficile

Questa strategia di marketing servirebbe a ridare vigore alla sua campagna elettorale. Dopo l'annuncio del 16 novembre sulla sua ricandidatura alle elezioni presidenziali del 2024, il miliardario non ha tenuto grandi meeting e sta affrontando molteplici sfide legali.

La Trump Organization è stata recentemente condannata per frode fiscale dal tribunale di Manhattan. Trump è inoltre accusato di cospirazione sediziosa nel caso dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ed è citato in giudizio per diffamazione e violenze sessuali, perché avrebbe insultato la giornalista della rivista Elle, E. Jean Carroll, che lo accusa anche di averla violentata.

Mentre finora Trump aveva una presa quasi totale sul partito repubblicano, adesso, secondo i sondaggi, il candidato preferito sarebbe il governatore della Florida Ron DeSantis .

Il 56% delle persone di orientamento conservatore lo preferirebbe a Donald Trump come Presidente nel 2024.

Ron DeSantis, 44 anni, è governatore della Florida dal 2018. Basa la sua campagna elettorale su posizioni radicali sull'immigrazione e l'istruzione.