Sull'accordo per il prezzo del gas la Polonia critica severamente Olanda e Germania ma anche quei paesi del nord Europa che non intendono fissare un tetto massimo al prezzo. Prima del vertice di giovedì euronews ha sentito il premier polacco Mateusz Morawiecki che non ha usato mezzi termini..."Sapevamo che il limite sui prezzi del gas doveva essere individuato all'interno delle nostre aspettative e di alcune aspettative della Germania, dei Paesi Bassi e degli altri. Tuttavia, il modo in cui hanno ostinatamente bloccato questa (proposta) mi sembra cosa abbastanza preoccupante perché credo che siamo ancora lontani dal trovare un compromesso sul prezzo massimo del gas". Per MorawieckiL'Ue dovrebbe "ridurre il più possibile i prezzi del gas e dell'energia. Il denominatore comune non è stato ancora definito a livello europeo, soprattutto perché diversi Paesi del Nord Europa non vedono la possibilità di fissare un tetto massimo al prezzo". Mateusz Morawiecki ha parlando ai cronisti al termine del vertice Ue-Asean.

Mancate convergenze

I ministri dell'Energia dell'Unione non riescono a convergere su una proposta comune per fissare un tetto massimo al prezzo del gas. La Polonia è uno dei principali fautori del price cap, insieme a Grecia, Belgio, Italia e Malta. Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Estonia e Lussemburgo sono scettici sulla misura perché la sicurezza degli approvvigionamenti potrebbe essere messa in pericolo. Le discussioni sul gas cap continueranno ancora lunedì, quando i ministri dell'Energia dell'UE dovrebbero riunirsi di nuovo a Bruxelles.