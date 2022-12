Grecia, protesta per la morte dell'adolescente rom ucciso dagli agenti

Non accenna a placarsi in Grecia l'indignazione per la morte di un adolescente di etnia rom ucciso con un colpo di pistola alla testa sparato da un poliziotto lo scorso 5 dicembre.

Migliaia di persone sono scese in piazza ad Atene e Salonicco per chiedere giustizia, e a margine di entrambe le manifestazioni si sono registrati scontri con gli agenti, che hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni per allontanare la folla.

A Salonicco, in particolare, gruppi di persone armate e incappucciate hanno preso di mira le forze di sicurezza, fatte obiettivo del lancio di alcune bottiglie incendiarie.

Secondo fonti ufficiali, al termine della giornata la polizia ha eseguito 32 fermi e tre arresti.