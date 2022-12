Qatar2022, Francia-Marocco: molto di più di una semifinale

Una semifinale mondiale che nessuno si sarebbe mai aspettato nè immaginato, mercoledì sera all'Al-Bayt Stadium di Al Khor .

La Francia campione del mondo contro il Marocco, la prima squadra africana ad arrivare tra le prime quattro di una coppa del mondo di calcio.

I "Leoni dell'Atlas" sognano la grande impresa: perchè non dovrebbero farlo? Hanno già eliminato Belgio, Spagna e Portogallo....

La vincente affronterà nella finalissima di domenica 18 dicembre, al Lusail Stadium, l'Argentina.

E Francia-Marocco, ovviamente, non è soltanto una partita di calcio: è la voglia di riscatto di un popolo intero contro quelli che furono i colonizzatori, fino all'indipendenza del 1956.

Dai quartier generale delle due squadre, giungono dubbi di formazione per il ct francese Didier Deschamps: non si sono allenati Rabiot e Upmecano, raffreddori e mal di gola qatariota che non terranno certo lontano i due titolarissimi dalla semifinale. E dall'impresa della seconda finale consecutiva in due mondiali.

Qualche perplessità anche in casa marocchina, sui possibili rientri in squadra di Aguerd e Mazraoui: al resto, ci penseranno le due stelle, il portiere Bounou e il trequartista Ziyech.

La stella del Marocco. (Wakrah, 13.12.2022) Francisco Seco/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Racconta il nostro inviato a Doha, Sam Ashoo:

"Ultimi preparativi per la Francia: il ct Didier Deschamps ha ammesso che la sua squadra è stata un po' fortunata contro l'Inghilterra, ma ha detto anche che sapevano come fare le cose per bene, ed è esattamente quello che questa squadra francese sembra essere in grado di fare.

Kylian Mbappè spera di ritrovare il top della forma che lo ha visto finora segnare 5 gol: è stato un po' sottotono contro l'Inghilterra, ma i compagni Olivier Giroud e Antoine Griezman sono stati eccellenti e potrebbero giocare un ruolo decisivo".

Riflettori puntati su Kylian Mbappé. (Doha, 13.12.2022) Christophe Ena/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Per quanto riguarda il Marocco, che torneo è stato finora! La prima squadra araba a raggiungere la semifinale della competizione, la prima squadra africana a raggiungere anche le semifinali della Coppa del Mondo.

Assente per squalifica Cheddira, in termini di forma fisica tutti si domandano a che punto sarà la squadra per la partita con la Francia: ma che vinca o perda, il Marocco è stato uno dei grandi protagonisti di questa Coppa del Mondo Qatar2022, i giocatori marocchini hanno reso se stessi e il loro continente africano assolutamente orgogliosi.

Però la Francia spera di essere la prima squadra dal 1962 a vincere due mondiali consecutivi (l'ultimo a riuscirci fu il Brasile)".