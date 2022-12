In Ucraina sono ormai migliaia i neonati nati in 9 mesi di guerra. Save the children ad agosto stimava che circa 900 bambini al giorno fossero nati dall'inizio della guerra. Come nel caso di Inna,spesso le mamme hanno deciso di non andare all'estero perché i padri, col divieto di espatriare, potessero vedere i figli.

Sofia è una neonata di pochi giorni. Sua mamma Inna ha scoperto di essere incinta a guerra iniziata, è fuggita da Odessa all'ovest del Paese per sentirsi più al sicura sperando che tutto andasse bene anche senza espatriare.

Dmytro, il papà, era disposto a sacrificarsi: "Le ho suggerito di andare all'estero ma lei non ha voluto. Ha detto che sarebbe rimasta per aspettarmi". Ma Inna ha deciso di andare a Leopoli "Dove i bombardamenti sono meno probabili".

Nel video vedete una delle poche volte in cui Sofia si trova tra le braccia del papà. A Dmytro dopo l'invasione russa dell'Ucraina è toccato il fronte. Per assistere alla nascita gli è stato concesso un permesso di una settimana, poi si riparte con l'incertezza di un nuovo ritorno.