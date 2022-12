Stenta ancora a trovare soluzione lo scontro sulla rateizzazione delle tasse sospese per i club della Serie A.

La Lega calcio chiede la possibilità di spalmare quanto dovuto su cinque anni senza interessi e sanzioni, mentre dal governo (nella persona del ministro dello Sport, Andrea Abodi) si risponde picche, paventando una multa pari al 3% per accedere al meccanismo.

Il cosiddetto "emendamento Lotito", che sarebbe stato ideato ma non sottoscritto dal patron della Lazio e senatore di Forza Italia, propone di spalmare il debito in 60 rate mensili.

AP Photo Andrew Medichini/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"I due governi precedenti non hanno dato soldi allo sport italiano, mentre è stato dato un miliardo a fondo perduto al cinema - ha commentato lo stesso Lotito - il calcio in tal senso è fortemente penalizzato, non si può intervenire senza risolvere il problema".

Al momento, i contributi fiscali andrebbero versati entro il 22 dicembre prossimo, pena possibili sanzioni.