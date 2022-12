Kherson, simbolo della capacità di resistere dell'Ucraina, è ora l'ombra di se stessa. Sono bastate poche ore perché la gioia e il sollievo della "liberazione" lasciassero il posto a fame e angoscia nella maggior parte dei residenti rimasti in città. Da quando le truppe russe si sono ritirate a est del fiume Dnipro, Kherson è diventata una sorta di linea del fronte.

"Il periodo dell'occupazione russa è stato duro, psicologicamente e fisicamente - ci dice una donna del posto -. Evitavamo di uscire di casa. Quando le nostre truppe ci hanno liberato, abbiamo iniziato a uscire. Oggi non abbiamo riscaldamento, né acqua, né copertura mobile. Ma almeno possiamo uscire in strada. Sarebbe meglio se non sparassero. Prima della guerra Kherson era un posto bello e accogliente. Sempre luminoso. Finché i russi non sono venuti a 'liberarci'. Ci hanno liberato, sì. Ma dalle cose belle".

Residenti senza elettricità, riscaldamento e acqua

Negli ultimi giorni in città sono state uccise diverse persone. I residenti ci hanno detto che non avevano mai subito questo tipo di bombardamenti casuali. Stando alle loro testimonianze quando le truppe ucraine stavano cercando di riconquistare la città, i colpi erano più calcolati. "Colpivano solo obiettivi militari - ci racconta una donna -. Ora, invece, i bombardamenti interessano praticamente tutta la città".

Le infrastrutture critiche sono costantemente sotto attacco. La maggior parte dei residenti non ha elettricità, riscaldamento o acqua. Lena è nata e cresciuta a Kherson e ha deciso di rimanere durante l'occupazione russa. "Sono rimasta perché i miei genitori sono malati, non avevo scelta - dice a Euronews -. E poi non avevo soldi per andarmene. Io e mia figlia Nastja siamo nate qui. Non volevamo lasciare tutto così. Chi ci avrebbe aiutato? Nel nostro edificio siamo rimaste solo io e Nastya. Gli altri sono anziani: pensionati, disabili. Come possiamo lasciarli?".

Situazione critica negli ospedali

Lena e sua figlia Nastya hanno trascorso le loro giornate a raccogliere provviste da diverse ong per distribuirle ai vicini. Gli anziani e i malati sono in una situazione particolarmente difficile. Molti non hanno più l'aiuto di cui hanno bisogno. Prilma del conflitto l'ospedale Vodnikova era una delle principali strutture mediche in città. Ora i medici e gli infermieri portano con sé secchi d'acqua per lavorare. La maggior parte del personale se n'è andata. Il generatore elettrico dell'ospedale spesso non funziona. Ai pazienti è stata offerta l'evacuazione medica per motivi di sicurezza. Una scelta impossibile per molti.

Una dottoressa dell'ospedale ci ha mostrato il suo reparto. "In terapia intensiva ci sono i monitor, ma abbiamo bisogno di elettricità - dice la dottoressa -. Tra coprifuoco e bombardamenti la gente non chiama le ambulanze di notte. Inoltre, non ci sono abbastanza ambulanze in città. Le persone non ricevono un'assistenza tempestiva e arrivano qui in cattive condizioni".

La dottoressa dice che la situazione è difficile da tempo. "Il periodo più complicato è stato quello dei primi giorni e mesi dell'occupazione - racconta -. Non si sapeva cosa sarebbe successo, come avremmo lavorato e quanto sarebbe durata. Poi ci siamo abituati alla situazione. Anche l'ultimo mese, senza luce, acqua e riscaldamento, è stato complicato. Per il morale e per il fisico. Con una guerra che infuria a pochi chilometri da qui, è probabile che le cose peggiorino, prima di migliorare".

"Pace con la Russia? Per la nostra generazione è impossibile"

Il governo ucraino afferma che la vittoria di Kherson è solo una parte di una campagna che vedrà le sue truppe riconquistare tutti i territori occupati, compresi il Donbas e la Crimea. Ma a quale costo? Tra le testimonianze che abbiamo raccolto c'è quella di Tatiana: la casa di sua figlia a Posad-Pokrovsk, un villaggio appena fuori Kherson, è stata distrutta durante i combattimenti. "Quando è iniziata la guerra, ci siamo trasferiti tutti a casa di mia figlia - racconta Tatiana -.Pensavamo che i combattimenti sarebbero finiti presto. Era incredibile. Non credevamo che potesse esserci una guerra. Pensavamo che sarebbe passata presto, che non poteva essere vero".

Ma la realtà della guerra si è fatta strada e la famiglia è fuggita dal villaggio di Posad-Pokrovsk, luogo di una delle battaglie più dure sul fronte meridionale dell'Ucraina. "Non provo rabbia, solo disgusto - dice un altro residente -. Un disgusto che durerà per tutta la vita. Un disgusto per la Russia che durerà per tutta la vita. I miei figli non hanno più una casa. Io non ho più la casa che ho costruito in 40 anni. Non ho più nulla. Cosa posso provare? Solo disgusto. Spero che anche la Russia perda tutto. Non credo che la nostra generazione avrà pace con la Russia. Hanno ucciso così tante persone che la pace è impossibile. Forse sarà possibile per le prossime generazioni, ma non ora".