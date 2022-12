Esplosioni in basi aeree russe, Peskov: "Putin è al corrente"

Delle esplosioni sono avvenute questo lunedì in due basi aeree russe. Gli incidenti si sarebbero verificati nelle regioni di Saratov e Ryazan, nel centro del Paese e, secondo le agenzie di stampa statali russe, ci sarebbero 3 morti e 5 feriti.

Il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, ha fatto sapere che il presidente Vladimir Putin è stato informato della situazione. Mentre ciò accadeva, Putin si trovava infatti in Crimea per ispezionare personalmente il ponte di Kerch, danneggiato da un'autobomba attribuita all'Ucraina. Il ponte attualmente è in fase di ricostruzione.

Lo scorso ottobre, una grave esplosione aveva causato il parziale collasso dell'infrastruttura, di vitale importanza per Mosca, perché collega la penisola di Crimea, controllata dal Cremlino, alla terraferma russa.