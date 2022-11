COP 27: "Non esiste un pianeta B"

Dopo le inondazioni catastrofiche in Pakistan che hanno colpito 33 milioni di persone il premier pachistano ha detto ai delegati alla COP 27 che è tempo per una road map sui cambiamenti climatici verso un ripristino delle politiche cruciali che, secondo lui, "sono necessarie in un mondo che sta bruciando più velocemente della capacità di ripresa".

Così Shehbaz Sharif, Primo Ministro del Pakistan: "Lo diciamo forte e chiaro a chi ha il potere e la forza finanziaria per cambiare il corso della storia, ed è per questo che è pensata questa conferenza. Signore e signori, ora o mai più. Perché per noi non esiste il pianeta B. "

I leader mondiali ora consegnano il vertice ai negoziatori per cercare di mettere gli appelli e le affermazioni in politiche pratiche. Ma allo stesso tempo si fanno sforzi per garantire che gli impegni presi oltre i confini del vertice si traducano in un'azione reale.

Il cosiddetto greenwashing climatico è stato condannato dal capo delle Nazioni Unite: è la pratica di alcune aziende che promettono emissioni zero quando in realtà non è vero.

L'esperta di clima Catherine McKenna, dice: "C'è del cinismo sul fatto che questi impegni siano reali. In realtà queste sfide sono reali. Sappiamo bene cosa si possa fare o meno. Non è possibile continuare a investire in nuove forniture di combustibili fossili se si dice di essere a emissione zero, Ho una grande ambizione sul clima. Non si può continuare a investire in nuove fonti di approvvigionamento di combustibili fossili, ecco il problema.

Intanto i presidenti di Colombia, Venezuela e Suriname sostengono un progetto specifico: la protezione della foresta pluviale amazzonica. Hanno usato il vertice per chiedere un'ampia alleanza per fermare la deforestazione.