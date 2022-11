La malattia di Andy Taylor ha sconvolto i fan di tutto il mondo. Una doccia gelata per i Duran Duran che alla premiazione a Los Angeles alla Rock and Roll Hall of Fame sul palco si sono presentati senza il loro chitarrista.

Un evento che doveva servire come reunion per la band. E invece hanno approfittato della cerimonia per rivelare che il loro collega ha un tumore. Una lettera aperta di Taylor letta da Simon Le Bon in cui si parla di un cancro alla prostata diagnosticato poco più di quattro anni fa allo stadio 4. Andy Taylor combatte e non demorde hanno fatto sapere i mitici Wild Boys che hanno appassionato e fatto impazzire intere generazioni.

Proprio a Los Angeles Andy Taylor avrebbe dovuto festeggiare l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame ma anche la reunion con Simon Le Bon, il tastierista Nick Rhodes, il bassista John Tay-lor e il batterista Roger Taylor, con i quali aveva interrotto i rapporti nel 2006.

Le condizioni di salute non gli hanno permesso di lasciare Ibiza, dove si trova attualmente. La sua lettera è stata pubblica sul sito ufficiale dei Duran Duran e ha già fatto il giro del web.

Intanto la storia della rock band britannica degli anni ’80 è tutta raccolta in “Please please tell me now”, la nuova biografia firmata dal giornalista statunitense Stephen Davis nelle librerie dallo scorso 9 ottobre.

Interviste ai membri del gruppo, amici e collaboratori. Chiacchierate, ricordi, aneddoti che ri-costruiscono dettagliatamente la storia dei Duran Duran dagli esordi nel 1978 fino ai giorni nostri. John Taylor, Nick Rhodes, Roger Taylor, Andy Taylor e Simon Le Bon raccontano di come siano diventati una delle rock band più influenti del pianeta, con oltre cento milioni di di-schi in tutto il mondo grazie al look appariscente e al pionieristico presidio dei mass media.

Tra i primi a intuire le potenzialità di videoclip e remix, hanno firmato hit generazionali come "Hungry Like the Wolf", "Girls on Film", "Rio", "Save a Prayer" e "A View to A kill".