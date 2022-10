È morto Jerry Lee Lewis, leggenda del rock 'n' roll

Jerry Lee Lewis, leggenda del rock è morto all' ètà di 87 anni .

Considerato come uno dei più grandi artisti del XX secolo e, dalla critica, tra i più grandi esponenti del rock n'roll, di cui è considerato anche uno dei padri fondatori, viene spesso citato come influenza da numerosi artisti tra cui Elton John e Billy Joel.

Ha un posto nella Rock and Roll Hall of Fame dal 1986 e uno nella Rockabilly Hall of Fame e anche nella Country music hall of fame. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al ventiquattresimo posto nella classifica dei 100 migliori artisti di tutti i tempi.

È stato soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. Inoltre è considerato uno dei re del rock and roll insieme ad Elvis Presley, Chuck Berry, Bo Diddley, e Little Richard.

Nato a Ferriday, Louisiana, Jerry Lee Lewis aveva imparato da solo a nove anni a suonare il pianoforte. E a 14 anni si era esibito per la prima volta in pubblico in un concessionario di auto locale. Fra i suoi maggiori successi c'e' 'Great Balls of fire', canzone divenuta uno dei simboli della cultura pop e parte della colonna sonora anche del film 'Top Gun'. Jerry Lee Lewis di recente è entrato nella Country Hall of Fame.