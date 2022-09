Sarà la centralissima Piazza del Popolo a Roma il luogo fisico del duello finale, seppure a distanza, tra il Pd di Enrico Letta e i leader del centrodestra, in queste ultime ore di campagna elettorale.

Matteo Salvini punta anche sulla rete: la Lega è al lavoro per una iniziativa online che coinvolga " almeno un milione di persone".

Giuseppe Conte chiuderà la sua campagna a Piazza Santi Apostoli, un luogo simbolo per il centrosinistra, scelto in passato dall'Ulivo per festeggiare le sue vittorie elettorali.

Più Europa ha scelto un bus itinerante nelle strade di Roma. Infine, il Terzo Polo di Carlo Calenda, venerdì raduna i suoi al Gianicolo. Insomma, ormai siamo al rush finale e l'obiettivo di ogni partito è fare di tutto per conquistare, in queste ultime 48 ore, il consenso dei tanti indecisi, che, com'è noto, potrebbero scegliere se andare o meno a votare proprio all'ultimo momento.

Tanti gli appelli via whatsapp di candidati in giro per l'Italia che chiedono ai propri contatti di "adottare un indeciso".

Sfida tv sulla rete ammiraglia della Rai

Sfida nelle piazze, in rete, ma anche in tv: l'appuntamento clou è giovedì, in prima serata, alle 21.30 su Rai 1, per lo speciale "Porta a Porta". Ospiti del salotto di Bruno Vespa tutti i leader: nell'ordine, Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Carlo Calenda Matteo Salvini e Enrico Letta.

Ma tornando ai comizi, alle 18 dello stesso giorno, appunto, a Piazza del Popolo, la manifestazione unitaria del centrodestra durante la quale prenderanno la parola Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi.

Il giorno dopo, alla stessa ora, nello stesso luogo sarà invece il segretario dem a rilanciare la sua proposta per il governo del Paese. Sono previsti gli interventi di Roberto Speranza, Elly Schlein, e le conclusioni affidate a Enrico Letta. Giovedì, sempre a Roma, alle 17, su un palco ai Fori Imperiali, si svolgerà la manifestazione di chiusura dell'alleanza Verdi-Sinistra Italiana. Alla stessa ora, poco lontano, in piazza Santi Apostoli la manifestazione di Italia Sovrana e Popolare.

Italexit, il movimento guidato da Gianluigi Paragone, chiuderà giovedì a Roma, a Campo dei Fiori alle ore 18.30, e venerdì a Milano, in piazza XXIV Maggio.

E così si arriva all'ultimo giorno utile, agli ultimi fuochi di questa inedita campagna elettorale, del tutto inedita, iniziata in piena estate.

Come ultimo appuntamento prima dell'apertura delle urne, il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte dà appuntamento ai suoi, venerdì alle 18, a Piazza Santi Apostoli.

La leader di Fdi, Giorgia Meloni, ha scelto di essere quel giorno a Napoli tra i giovani: sarà alle 15,30, all'Arenile di Bagnoli, a via Coroglio, a una manifestazione dal titolo "Coordinate per il futuro", tra i ragazzi della Generazione Z come vengono chiamati quelli nati tra il 1997 e il 2012. Sempre a Napoli, ma in centro, Luigi Di Maio chiuderà la sua campagna elettorale alle ore 18:00 al Teatro Sannazaro.

Matteo Salvini, invece punta sul web: la Lega fa sapere che sta preparando come chiusura a un'iniziativa da record "con l'obiettivo di coinvolgere almeno un milione di persone".

"Salvini - informa sempre Via Bellerio - ha percorso 30mila chilometri su e giù per l'Italia, toccando tutte le regioni, da Ferragosto a oggi". Infine, Silvio Berlusconi atteso a Milano, al Teatro Manzoni.

Italia Sovrana Popolare ha scelto, infine, piazza SS Apostoli a Roma, per l'ultimo comizio prima del voto: l'appountamento è alle ore 17.00.