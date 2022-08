Nonostante l'inasprimento delle restrizioni sui visti per funzionari e uomini d'affari russi da parte dell'Unione europea lo scorso maggio, sono in aumento le richieste per un più ampio divieto ai turisti russi, in particolare dalla Polonia e dai Paesi baltici.

"Servono più restrizioni ai viaggi per i cittadini russi", dice il ministro della Difesa lettone, Artis Pabriks.

Sulla stessa lunghezza d'onda il governo estone.

"Dobbiamo aumentare immediatamente il prezzo dell'aggressione al regime di Putin - dice Urmas Reinsalu, ministro degli Esteri estone - così potremmo procedere su quella strada, come accaduto con i sette pacchetti di sanzioni precedenti, ma penso che il tempismo sia fondamentale e la perdita di tempo pagata dal sangue degli ucraini".

"La Finlandia - afferma invece Pekka Haavisto, ministro degli Esteri finlandese - dal 1 settembre limiterà l'importo del visto turistico per i turisti russi, proponiamo che azioni simili dovrebbero essere intraprese da tutta l'Unione europea in questo momento.

Pensiamo sia importante mostrare che, nello stesso momento in cui gli ucraini stanno soffrendo, il turismo normale non dovrebbe continuare come al solito, ma avremmo dovuto essere più restrittivi con i visti turistici".

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri, Josep Borrell, ritiene improbabile che venga concordato un divieto di visto per tutti i cittadini russi.

Germania e Francia spingono per non imporre un divieto assoluto, al pari della Repubblica Ceca, che attualmente detiene la presidenza dell'Unione europea.

Altri Paesi, tra cui Ungheria, Lussemburgo e Austria, ritengono invece eccessive le restrizioni attualmente in vigore.