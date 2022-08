Italia, in un giorno approdano 2000 migranti: è record

Sono 1.517 - dopo gli sbarchi record di ieri - gli ospiti dell'hotspot di Lampedusa che potrebbe ospitare 350 persone. Fino a giovedì scorso, quando gli approdi erano fermi per il mare mosso e il forte vento, nella struttura vi erano 340 ospiti. Ad arrivare nell'isola delle Pelagie sono soprattutto piccole imbarcazioni, con a bordo soprattutto uomini, ma anche donne e bambini, alcuni molto piccoli, salpate da Zuara, in Libia, o dalle citta marinare della Tunisia di Sidimansour, Zarzis, Kerkenna e Makdia. Alcuni natanti sono stati intercettati o soccorsi mentre erano alla deriva da mezzi navali della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Altri sono arrivati fino a Lampedusa, approdando direttamente in porto o ai moli Favaloro e Madonnina.

Con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, è previsto, su disposizione della prefettura di Agrigento, il trasferimento di 250 migranti. Prefettura e forze dell'ordine sono consapevoli del fatto che bisogna fare in fretta per alleggerire la struttura visto che è stato battuto il record del numero degli sbarchi: dai 39 in un'unica giornata si è passati a 50 di ieri.

"Durante la notte, nave Geo Barents ha soccorso altre due imbarcazioni in difficoltà in acque internazionali, vicino alla Libia. Ora 97 sopravvissuti - tra loro 26 minori - sono al sicuro a bordo". Lo scrive, su Twitter, Medici senza frontiere, dopo il soccorso di altre 86 persone nel Mediterraneo.

Non solo Lampedusa. A Pantelleria ci sono stati altri 20 sbarchi nelle ultime 24 ore. Sull'isola ci sono 392 migranti. «La situazione nell'isola al momento è pesante - dice il sindaco Vincenzo Campo - Abbiamo alcuni moduli abitativi che possono ospitare al massimo cento migranti, ma nell'isola ce ne sono oltre 300». Per questo chiede «una maggiore collaborazione agli altri sindaci del trapanese e siciliani».

Sbarchi in Sardegna

Non si fermano gli sbarchi lungo le coste del sud della Sardegna. Nelle ultime 36 ore sono arrivati 84 migranti che si aggiungo agli altri 132 approdati il 26 e il 27 agosto. Attualmente nel centro di prima accoglienza di Monastir (Città metropolitana di Cagliari) ci sono 216 migranti.

Il primo sbarco si è registrato a Sant'Antioco dove sono arrivati 19 migranti, tra i quali una mamma con la figlia minorenne della Nuova Guinea. Tra gli sbarcati anche cittadini del Ghana. I successivi arrivi sono avvenuti sempre nel cagliaritano: 18 stranieri sono stati rintracciati dai carabinieri a Santa Margherita di Pula, e successivamente altri 5 a Cala Verde. Poche ore dopo sempre nella stessa zona altri due sbarchi per complessivi 29 migranti, tutti rintracciati dai militari dell'Arma mentre si incamminavano lungo la statale 195.

I carabinieri hanno effettuato un dettagliato controllo lungo le spiagge della zona sequestrando le tre imbarcazioni utilizzate per arrivare in Sardegna. Infine altri 13 migranti sono arrivati a Villasimius, sempre nel sud della Sardegna. Tutti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.

Tunisia, bloccate alcune partenze

La Guardia costiera tunisina ha bloccato, il 26 e 27 agosto scorsi, 24 tentativi di emigrazione illegale, facendo tornare a terra 181 persone a bordo di piccole imbarcazioni. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, precisando che nell'ambito dell'attività preventiva, sono state arrestate 12 persone "che si stavano preparando per un'operazione di attraversamento illegale delle frontiere marittime". Per tutte è stato avviato un procedimento penale, sentito il pubblico ministero, conclude la nota.

Arrivi continui in Calabria e Sicilia

A Messina, al molo Norimberga, ha attraccato la nave Open Arms Uno con a bordo 99 migranti, compresi alcuni minorenni, soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. Anche in Calabria continuano gli arrivi. Nel porto di Roccella Jonica, nella Locride sono approdati 82 profughi di varie nazionalità, soccorsi in mare dalla Guardia costiera. Una imbarcazione con a bordo un centinaio di migranti è arrivata al porto di Gallipoli. È il secondo sbarco nel Salento, dopo le persone arrivate a Castrignano del Capo.

Soccorso in mare

Proseguono intanto i soccorsi nel mare Mediterraneo da parte delle navi di Ong: Ocean Viking, che da mercoledi ha effettuato dieci operazioni di salvataggio in mare, ha a bordo 466 naufraghi ed è in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro da parte delle autorità. Secondo i dati elaborati dall'Agenzia dell'ONU per i rifugiati la traversata del Mediterraneo è una delle rotte più pericolose al mondo. Nel 2021 sono stati registrati almeno 2048 morti, dei quali piu di 1500 avvenute nel Canale di Sicilia.