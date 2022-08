Elezioni 2022, quali scenari per l'alleanza di centrosinistra

La formula è nota: un'alleanza anti-destra con il Pd come forza aggregatrice e una serie di sigle satellite.

Alle elezioni politiche del 25 settembre, il centrosinistra si propone di fare argine a Meloni e alleati con le liste dei Democratici e Progressisti (Pd, Demos e Psi), con +Europa , con l'Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e con Impegno Civico dell'ex pentastellato Di Maio.

Secondo i sondaggi più recenti, la coalizione è in rincorsa e con il fiato un po' corto, in parte anche per il sostegno aperto e senza mai un dubbio che il Partito democratico ha accordato al al governo Draghi.

A destra, Fratelli d'Italia - che è stato l'unico partito di peso all'opposizione - sembra infatti capitalizzare la sua quota di minoranza con un picco nelle intenzioni di voto e con il vantaggio nel testa a testa con il Pd.

Ma in casa progressista, dopo l'accordo centrista mancato con Carlo Calenda, i democratici vanno in ogni caso avanti con le candidature che sollevano più di un malumore tra gli esclusi.

Il segretario Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, ci sono 4 giovani under 35 indicati come capolista.

Tra i prestati alla politica il tecnico Carlo Cottarelli, capolista al Senato a Milano e il microbiologo Andrea Crisanti, che correrà come capolista nella circoscrizione Europa.

Alcuni dei nomi più vicini alla società civili sono espressi dagli alleati: il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, hanno candidato Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, che ha portato avanti una lunga battaglia per la verità e la giustizia sulla morte del fratello, e Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale dei 'diseredati'.

A campagna avviata, alcuni punti fermi nel programma: il sostegno alla scuola (misure che a regime costeranno tra i 6 e gli 8 miliardi di euro), l'introduzione di un salario minimo obbligatorio per le professioni che oggi non prevedono accordi collettivi, il taglio delle tasse sul lavoro, l'avvio di un Piano nazionale per la costruzione di nuovi parchi rinnovabili, la riforma fiscale verde che promuova gli investimenti delle imprese.